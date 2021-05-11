***JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.05.2021 10:48
***JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş..'nin 07.05.2021 tarihinde tarihinde başlayan % 695,000 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 11.05.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936129
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0488
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3522
En Düşük
8,2733
12:3510,1121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0247
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1327
En Düşük
10,0522
12:35492,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,92
|Açılış
|: 492,05
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
492,30
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3265
|8,3286
|% 0,59
|
|Euro
|10,1059
|10,1121
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,7532
|11,8121
|% 0,69
|
|Frank
|9,1856
|9,2410
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2185
|2,2296
|% 0,80
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,24
|
|Altın Gr.
|492
|492
|2,73
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|0,25
|