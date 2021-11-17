***JCRAV* *AGHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.11.2021 15:55
***JCRAV******AGHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
AG
14:541.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 21,55
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.730
En Düşük
1.701
14:5410,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,2284
|Açılış
|: 10,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:5412,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,2971
|Açılış
|: 12,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:54650,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 13,24
|Açılış
|: 650,96
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:54
|TETMT
|190,50
|7.637.910
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|164.872.180
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.706.901
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|9,93
|82.906.689
|% 8,17
|
|BASGZ
|15,68
|466.740.550
|% -9,00
|
|GMTAS
|2,40
|7.896.965
|% -8,05
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,05
|2.368.544.401
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,53
|1.501.321.329
|% 4,75
|
|PETKM
|7,80
|1.491.427.221
|% 1,17
|
|SISE
|10,77
|967.510.861
|% 3,36
|
|AKBNK
|7,22
|874.004.567
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,53
|1.501.321.329
|% 4,75
|
|GARAN
|12,05
|2.368.544.401
|% 1,26
|
|PETKM
|7,80
|1.491.427.221
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,16
|349.888.119
|% -0,92
|
|ADESE
|1,06
|159.789.920
|% -0,93
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8492
|10,8611
|% 2,15
|
|Euro
|12,3190
|12,3407
|% 2,47
|
|Sterlin
|14,6402
|14,7136
|% 2,43
|
|Frank
|11,6895
|11,7599
|% 2,50
|
|Riyal
|2,8921
|2,9066
|% 2,41
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,75
|
|Altın Gr.
|652
|652
|14,10
|
|Cumhuriyet
|4.272
|4.337
|64,00
|
|Tam
|4.281
|4.406
|110,30
|
|Yarım
|2.069
|2.131
|53,36
|
|Çeyrek
|1.038
|1.066
|26,68
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,74
|8,75
|0,18
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|-0,08
|
Seans Raporu
14:54
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15:07ORCAY
Yüzde 5.21 oranında artışla 13.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 374, 639 adet işlem
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15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 1 artarak (% 1.24 ) 1, 891
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15:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM
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15:06XU100
Endeks 1, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 19, 468.00 milyon TL de
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15:06RALYH
Yüzde 8.39 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 589, 761 adet işlem