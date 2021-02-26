***JCRAV* *AKSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.02.2021 15:46
***JCRAV******AKSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [AKSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913303
BIST
15:541.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -17,01
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:547,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0865
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:549,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:54420,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,96
|Açılış
|: 420,50
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:52
|EGGUB
|224,70
|141.989.877
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.239.502
|% 9,92
|
|BLCYT
|9,19
|58.058.888
|% 9,14
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,47
|1.619.395.894
|% 0,60
|
|KOZAL
|128,30
|1.341.593.602
|% 0,08
|
|GARAN
|8,93
|1.178.337.238
|% -1,65
|
|PETKM
|5,20
|832.160.755
|% -1,52
|
|SASA
|39,58
|785.927.753
|% -5,08
|
|EKGYO
|2,24
|711.672.457
|% -3,03
|
|TSKB
|1,66
|384.794.617
|% -3,49
|
|KARSN
|3,94
|702.128.360
|% -6,86
|
|PETKM
|5,20
|832.160.755
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,31
|198.643.694
|% -3,68
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4345
|7,4403
|% 1,19
|
|Euro
|9,0071
|9,0160
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,3421
|10,3939
|% 0,71
|
|Frank
|8,1723
|8,2215
|% 1,12
|
|Riyal
|1,9761
|1,9861
|% 1,10
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-10,35
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.788
|2.830
|28,00
|
|Tam
|2.775
|2.845
|30,74
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|14,87
|
|Çeyrek
|673
|688
|7,43
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,70
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-1,07
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, THYAO, PGSUS
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 05 kaybederek (% -1.08 ) 1, 291
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, SILVR, MMCAS, EGGUB
-
16:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYCES, DIRIT, MERIT, ATSYH, UMPAS
-
16:08
TGSAS, ARTI, MARTI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında