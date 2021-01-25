***JCRAV* *AKSGY*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******AKSGY*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [AKSGY]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, Uzun Vadeli Ulusal Notu 'nu A-(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘A-1(Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil', diğer taraftan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ‘BB', söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Negatif' olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904174BIST