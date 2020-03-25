***JCRAV* *ALBRK* *ALK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.03.2020 14:59
***JCRAV******ALBRK******ALK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALBRK, ALK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş arasında 2 Ocak 2012 tarihinde imzalanan kredi
derecelendirme sözleşmesi, firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak iptal edilmiş ve derecelendirme
süreci sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832093
BIST
16:3889.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 525,50
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:386,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:386,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:38335,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,59
|Açılış
|: 335,27
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.466.482
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|48.922.429
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.031.759
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.160
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|14.367.341
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|449.821
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,58
|1.135.078.182
|% 3,24
|
|THYAO
|8,77
|1.126.740.266
|% 5,79
|
|GARAN
|7,66
|1.055.174.732
|% 1,06
|
|YKBNK
|1,88
|334.672.246
|% -1,05
|
|AKBNK
|5,61
|328.938.758
|% -2,09
|
|YKBNK
|1,88
|334.672.246
|% -1,05
|
|GARAN
|7,66
|1.055.174.732
|% 1,06
|
|ODAS
|1,27
|175.847.009
|% 0,00
|
|THYAO
|8,77
|1.126.740.266
|% 5,79
|
|EKGYO
|1,15
|129.420.755
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5890
|7,6270
|% 0,90
|
|Frank
|6,5455
|6,5849
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7085
|1,7170
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.621
|-2,89
|
|Altın Gr.
|333
|335
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|-0,84
|
Seans Raporu
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16:46KOZAL
Yüzde 5.63 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 922, 508 adet işlem
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16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 25 artarak (% 0.08 ) 107, 482
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16:44
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, GARAN
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16:44XU100
Endeks 89, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 10, 729.00 milyon TL de