***JCRAV* *ASUZU*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.07.2021 11:30
***JCRAV******ASUZU*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951726
BIST
14:171.351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.352
En Düşük
1.342
14:178,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0212
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
14:1710,1145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0086
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
14:17495,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,14
|Açılış
|: 495,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler14:17
|VANGD
|5,51
|7.604.387
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.931.870
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.561.642
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.263.035
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|YESIL
|2,28
|22.215.724
|% -4,20
|
|AYCES
|56,40
|1.374.427
|% -4,08
|
|GARAN
|8,17
|439.718.462
|% 0,25
|
|SASA
|30,00
|359.954.821
|% 1,08
|
|THYAO
|12,35
|335.684.303
|% 0,32
|
|YAYLA
|5,35
|229.338.765
|% 9,86
|
|PETKM
|5,39
|228.329.395
|% -0,55
|
|PEKGY
|1,00
|73.657.041
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|163.532.051
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,81
|110.739.432
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|439.718.462
|% 0,25
|
|TSPOR
|3,34
|169.168.627
|% 9,15
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5706
|8,5735
|% 0,25
|
|Euro
|10,1090
|10,1145
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,7945
|11,8536
|% 0,09
|
|Frank
|9,3193
|9,3754
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2800
|2,2915
|% 0,29
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-0,60
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|-3,00
|
|Tam
|3.271
|3.353
|1,01
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|0,49
|
|Çeyrek
|793
|811
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,98
|73,98
|0,28
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:31PRKAB
Yüzde 5.35 oranında artışla 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 464, 379 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 37 artarak (% 0.09 ) 1, 448
-
14:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, UMPAS, AKPAZ
-
14:29XU100
Endeks 1, 351 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 5, 236.00 milyon TL de
-
14:29AYEN
Yüzde 5.28 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 478, 975 adet işlem