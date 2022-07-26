***JCRAV* *ASUZU*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.07.2022 15:22
***JCRAV******ASUZU*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047752
BIST
17:482.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,37
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:4817,9060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:4818,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0698
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:48987,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,31
|Açılış
|: 987,28
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:46
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.674.394
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|456.377.568
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.176.863
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,30
|65.895.211
|% -9,80
|
|UFUK
|78,10
|4.169.144
|% -5,90
|
|MTRKS
|62,40
|7.208.276
|% -4,29
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|ESCOM
|21,44
|28.205.722
|% -3,94
|
|THYAO
|49,76
|3.443.486.190
|% 1,55
|
|YKBNK
|4,78
|1.273.846.511
|% 0,63
|
|SISE
|21,12
|1.032.689.679
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,21
|997.526.920
|% 0,63
|
|EREGL
|27,24
|823.561.441
|% -1,23
|
|EKGYO
|3,21
|997.526.920
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,63
|457.834.750
|% 5,84
|
|YKBNK
|4,78
|1.273.846.511
|% 0,63
|
|TSKB
|2,61
|497.415.264
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|127.048.763
|% 3,75
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8908
|17,9025
|% 0,25
|
|Euro
|18,1237
|18,1518
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,4695
|21,5772
|% 0,25
|
|Frank
|18,4888
|18,6002
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7518
|4,7756
|% 0,30
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-0,23
|
|Altın Gr.
|986
|986
|0,42
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.643
|6.714
|1,00
|
|Yarım
|3.237
|3.282
|0,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,08
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem