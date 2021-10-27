***JCRAV* *BAGFS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.10.2021 11:00
***JCRAV******BAGFS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972693
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1490
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6296
En Düşük
9,4668
12:3511,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0500
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,0800
En Düşük
11,0495
12:35556,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 8,17
|Açılış
|: 556,13
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ATATP
|43,56
|33.210.887
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.178.688
|% 9,98
|
|KARYE
|22,10
|55.631.572
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|6.791.077
|% 9,93
|
|AKFGY
|6,76
|20.118.773
|% 9,92
|
|FRIGO
|21,36
|9.748.186
|% -6,72
|
|GOODY
|8,03
|52.545.157
|% -5,97
|
|KTSKR
|31,44
|82.485.260
|% -5,53
|
|TIRE
|8,73
|23.165.003
|% -5,11
|
|TURSG
|4,90
|73.850.718
|% -4,11
|
|GARAN
|9,84
|1.839.520.023
|% 2,93
|
|TSPOR
|5,42
|401.105.481
|% 3,44
|
|SISE
|8,67
|385.553.317
|% -1,25
|
|THYAO
|14,98
|367.867.303
|% 0,88
|
|AKBNK
|5,89
|349.134.602
|% 1,90
|
|GARAN
|9,84
|1.839.520.023
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,71
|328.617.868
|% 1,88
|
|TSPOR
|5,42
|401.105.481
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|113.252.763
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,89
|349.134.602
|% 1,90
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6253
|9,6291
|% 1,57
|
|Euro
|11,0500
|11,0600
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,1677
|13,2338
|% 1,36
|
|Frank
|10,4141
|10,4769
|% 1,22
|
|Riyal
|2,5540
|2,5668
|% 1,31
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|1,16
|
|Altın Gr.
|555
|556
|7,58
|
|Cumhuriyet
|3.647
|3.702
|43,00
|
|Tam
|3.630
|3.722
|40,93
|
|Yarım
|1.755
|1.800
|19,80
|
|Çeyrek
|880
|900
|9,89
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,10
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|-0,76
|