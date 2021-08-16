***JCRAV* *BIOEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.08.2021 15:55
***JCRAV******BIOEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958280
BIST
17:491.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:498,4349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:499,8916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0770
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:49484,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,99
|Açılış
|: 484,89
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:47
|SELGD
|6,50
|29.613.752
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.149.116
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|199.918.842
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.606.628
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.216.386
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.256.196
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.047.080
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.442.395
|% -9,92
|
|DARDL
|2,40
|85.158.684
|% -9,43
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,42
|1.852.944.470
|% 0,21
|
|KRDMD
|8,17
|822.341.685
|% -0,85
|
|PETKM
|6,05
|788.250.996
|% 0,50
|
|GENIL
|16,39
|702.105.040
|% 3,28
|
|ARCLK
|33,82
|566.469.584
|% 2,30
|
|GARAN
|9,42
|1.852.944.470
|% 0,21
|
|PETKM
|6,05
|788.250.996
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,55
|320.359.542
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,09
|112.176.016
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,17
|822.341.685
|% -0,85
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4322
|8,4354
|% -0,22
|
|Euro
|9,8819
|9,8878
|% -0,81
|
|Sterlin
|11,5760
|11,6341
|% -0,79
|
|Frank
|9,2060
|9,2615
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2452
|2,2564
|% -0,11
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-2,83
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,86
|69,86
|0,35
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem