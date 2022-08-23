***JCRAV* *BIOEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.08.2022 15:33
***JCRAV******BIOEN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057772
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,0907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.022,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.022,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|OBASE
|17,42
|256.793.615
|% 9,97
|
|DGNMO
|3,31
|99.767.739
|% 6,43
|
|HUNER
|3,49
|181.136.046
|% 6,08
|
|LIDER
|24,68
|183.178.378
|% 5,92
|
|EUREN
|32,60
|50.101.327
|% -3,21
|
|KLRHO
|21,00
|101.385.845
|% -2,42
|
|SEGYO
|1,25
|48.609.689
|% -2,34
|
|IZINV
|17,00
|2.594.271
|% -1,90
|
|KCAER
|26,48
|27.166.286
|% -1,78
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1456
|18,1540
|% 0,25
|
|Euro
|18,0754
|18,0907
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,3559
|21,4630
|% -0,05
|
|Frank
|18,7108
|18,8235
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8149
|4,8390
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|4,70
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,47
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.852
|6.914
|-2,00
|
|Yarım
|3.338
|3.380
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM