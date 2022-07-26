***JCRAV* *CANTE*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.07.2022 15:21
***JCRAV******CANTE*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CANTE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047751
BIST
17:592.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,08
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:5917,9004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0424
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:5918,1763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0863
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:59988,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,12
|Açılış
|: 988,10
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKAB
|26,40
|196.200.290
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.204.995
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.728.270
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.265.684
|% -9,80
|
|UFUK
|79,25
|4.274.734
|% -4,52
|
|TRCAS
|7,91
|25.892.249
|% -4,35
|
|MTRKS
|62,45
|7.658.650
|% -4,22
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|THYAO
|49,76
|3.511.660.641
|% 1,55
|
|YKBNK
|4,82
|1.344.976.458
|% 1,47
|
|SISE
|21,12
|1.056.725.654
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,21
|1.019.206.114
|% 0,63
|
|EREGL
|27,22
|852.289.699
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,21
|1.019.206.114
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,62
|476.265.462
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,82
|1.344.976.458
|% 1,47
|
|TSKB
|2,62
|523.528.090
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|127.958.871
|% 3,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8887
|17,9004
|% 0,24
|
|Euro
|18,1489
|18,1763
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,4476
|21,5551
|% 0,14
|
|Frank
|18,4705
|18,5818
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7502
|4,7740
|% 0,27
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-1,24
|
|Altın Gr.
|987
|987
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.648
|6.718
|5,00
|
|Yarım
|3.239
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,64
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
-
17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem