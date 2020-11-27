***JCRAV* *CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.11.2020 16:18
***JCRAV******CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Periyodik gözden geçirme sürecinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi ve Mevcut ve Muhtemel Tahvil İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı "A+(Trk)" ve "A-1(Trk)", not görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BB+' olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890312
BIST
16:251.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:257,8486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0231
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:259,3694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0186
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:25452,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -5,95
|Açılış
|: 452,10
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
450,82
BIST En Aktif Hisseler16:23
|AKCNS
|15,18
|47.587.916
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.716.345
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.082.986
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|NUHCM
|41,08
|71.402.940
|% 9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,21
|2.476.678.758
|% 6,25
|
|GARAN
|9,39
|2.359.280.426
|% 0,54
|
|KRDMD
|5,21
|1.533.536.738
|% 0,58
|
|PETKM
|4,27
|1.341.661.541
|% 3,39
|
|GUBRF
|51,75
|1.129.478.819
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,21
|2.476.678.758
|% 6,25
|
|IHLGM
|1,32
|414.909.531
|% 3,94
|
|PETKM
|4,27
|1.341.661.541
|% 3,39
|
|KRDMD
|5,21
|1.533.536.738
|% 0,58
|
|GARAN
|9,39
|2.359.280.426
|% 0,54
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8405
|7,8452
|% -0,34
|
|Euro
|9,3584
|9,3680
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,4022
|10,4543
|% -0,73
|
|Frank
|8,5916
|8,6433
|% -0,63
|
|Riyal
|2,0820
|2,0925
|% -0,48
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-14,67
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.019
|3.064
|-38,00
|
|Tam
|3.004
|3.080
|-39,73
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-19,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-9,61
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,08
|48,08
|0,29
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 07 artarak (% 0.17 ) 1, 213
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, TEKTU, AKCNS, GOLTS, GRNYO, KERVN, NUHCM, TDGYO, SAFKR, DIRIT
-
16:33
YESIL, SELEC, EUYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:33
BALAT, ISBIR, GLRYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:33
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem