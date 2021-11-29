***JCRAV* *CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.11.2021 11:30
***JCRAV******CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980007
BIST
17:241.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:2413,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,2711
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:2414,9092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4403
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:24755,11
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 20,11
|Açılış
|: 755,23
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:24
|AKFGY
|5,83
|34.075.015
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.824.853
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.606.247
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|27.205.442
|% -9,93
|
|FENER
|31,10
|184.430.866
|% -9,70
|
|ASELS
|21,66
|3.023.803.325
|% -4,75
|
|GARAN
|11,49
|2.392.272.015
|% 0,79
|
|KOZAL
|129,50
|2.148.314.892
|% 7,38
|
|THYAO
|17,32
|1.738.103.941
|% 0,00
|
|SASA
|43,08
|1.406.013.088
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,18
|1.026.613.347
|% 0,32
|
|GARAN
|11,49
|2.392.272.015
|% 0,79
|
|AKBNK
|6,58
|1.199.479.246
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,24
|356.006.539
|% -0,88
|
|ASELS
|21,66
|3.023.803.325
|% -4,75
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0820
|13,0874
|% 2,12
|
|Euro
|14,8885
|14,9092
|% 3,04
|
|Sterlin
|17,4069
|17,4942
|% 2,42
|
|Frank
|14,2064
|14,2920
|% 2,81
|
|Riyal
|3,4782
|3,4956
|% 2,14
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|10,21
|
|Altın Gr.
|754
|754
|19,48
|
|Cumhuriyet
|4.990
|5.065
|160,00
|
|Tam
|4.967
|5.093
|160,67
|
|Yarım
|2.401
|2.464
|77,72
|
|Çeyrek
|1.204
|1.232
|38,86
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,61
|9,62
|0,19
|
|B. Petrol
|70,45
|70,45
|-2,77
|