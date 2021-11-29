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***JCRAV* *CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

29.11.2021 11:30
***JCRAV* *CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***JCRAV******CIMSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980007


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AKFGY 5,83 34.075.015 % 10,00  
SONME 31,02 3.824.853 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 716.550 % 10,00  
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Riyal 3,4782 3,4956 % 2,14  
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Altın Ons 1.794 1.794 10,21  
Altın Gr. 754 754 19,48  
Cumhuriyet 4.990 5.065 160,00  
Tam 4.967 5.093 160,67  
Yarım 2.401 2.464 77,72  
Çeyrek 1.204 1.232 38,86  
Gümüş.Ons 22,87 22,89 0,02  
Gümüş Gr. 9,61 9,62 0,19  
B. Petrol 70,45 70,45 -2,77  
Seans Raporu 17:24
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