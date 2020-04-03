***JCRAV* *CRDFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.04.2020 15:00
***JCRAV******CRDFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating ile Creditwest Faktoring A.Ş. arasında 8 Nisan 2008 tarihinde imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesi, firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834589
BIST
15:2989.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 147,06
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:296,7103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0958
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:297,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:29349,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,62
|Açılış
|: 349,03
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SILVR
|1,98
|10.670.804
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|AYCES
|13,71
|4.175.904
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|658.337
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.825.656
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.212.019
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.473.531
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|SAMAT
|1,48
|3.429.135
|% -7,50
|
|DAGI
|2,12
|11.396.674
|% -7,42
|
|PETKM
|3,44
|575.957.440
|% -0,58
|
|TUPRS
|86,00
|437.382.487
|% 4,05
|
|SASA
|8,28
|406.900.670
|% 8,09
|
|GARAN
|7,51
|380.997.768
|% -1,18
|
|ASELS
|23,38
|372.904.423
|% 1,04
|
|PETKM
|3,44
|575.957.440
|% -0,58
|
|GSRAY
|2,04
|241.549.455
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,02
|117.021.244
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,83
|147.324.688
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,89
|210.682.483
|% -6,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2118
|8,2529
|% 0,44
|
|Frank
|6,8349
|6,8761
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7778
|1,7867
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.619
|3,81
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,41
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|3,90
|
Seans Raporu
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