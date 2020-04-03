***JCRAV* *CRDFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******CRDFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating ile Creditwest Faktoring A.Ş. arasında 8 Nisan 2008 tarihinde imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesi, firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834589BIST