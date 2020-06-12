***JCRAV* *CRDFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
12.06.2020 15:13
***JCRAV******CRDFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/02/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/03/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/06/2020
Açıklama
JCR Eurasia Rating,
CREDİTWEST FAKTORİNG A. Ş.'nin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (8.81), görünümü ise (Stabil) olarak revize etmiştir. Şirket'in dört ana bölümden aldığı uyum notları ekteki PDF dökümanında yer almaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,51 8,89 8,53 9,09 8,81
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850942
BIST
15:15109.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 352,61
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.630
En Düşük
107.833
15:156,8344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,8410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
15:157,7257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
15:15381,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,24
|Açılış
|: 381,31
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.201.118
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|55.767.690
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|OYAYO
|7,22
|51.207.793
|% 9,89
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|727.192.172
|% 0,25
|
|GARAN
|8,13
|606.103.502
|% -0,37
|
|ECILC
|5,91
|516.208.984
|% 3,50
|
|EKGYO
|1,94
|474.942.363
|% 0,00
|
|PETKM
|3,97
|446.986.394
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,94
|474.942.363
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|307.667.246
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,56
|322.198.846
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,72
|86.984.471
|% -1,37
|
|PETKM
|3,97
|446.986.394
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5930
|8,6361
|% -0,03
|
|Frank
|7,1918
|7,2351
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8149
|1,8240
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|6,72
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.488
|2,70
|
|Tam
|2.536
|2.557
|2,80
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,30
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,87
|38,87
|0,32
|
Seans Raporu
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