***JCRAV* *CRDFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***JCRAV******CRDFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avtasya Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi27/02/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi18/02/2021Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaJCR Eurasia Rating ile "Creditwest Faktoring A.Ş." arasında 27 Şubat 2020 tarihi itibariyle imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme sözleşmesi, Şirket'in talebi üzerine iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştırPay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910734BIST