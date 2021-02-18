***JCRAV* *CRDFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
18.02.2021 10:00
***JCRAV******CRDFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avtasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/02/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/02/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
JCR Eurasia Rating ile "Creditwest Faktoring A.Ş." arasında 27 Şubat 2020 tarihi itibariyle imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme sözleşmesi, Şirket'in talebi üzerine iptal edilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910734
BIST
12:391.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.559
En Düşük
1.548
12:396,9606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:398,4121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:39399,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,19
|Açılış
|: 399,73
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:37
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.885.439
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.820.226
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,14
|37.226.489
|% -6,76
|
|TMPOL
|19,35
|54.191.861
|% -6,52
|
|ISKPL
|39,80
|285.176.609
|% -6,40
|
|HALKB
|6,01
|2.561.819.483
|% 4,16
|
|SASA
|48,52
|1.288.371.869
|% 7,16
|
|THYAO
|12,51
|857.319.500
|% 2,54
|
|KOZAL
|144,90
|814.402.827
|% 1,83
|
|VAKBN
|4,49
|778.164.389
|% -0,88
|
|HALKB
|6,01
|2.561.819.483
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,49
|778.164.389
|% -0,88
|
|PETKM
|5,16
|478.371.884
|% 2,18
|
|SKBNK
|1,48
|128.154.589
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,50
|199.091.207
|% 1,21
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9542
|6,9593
|% -0,10
|
|Euro
|8,4028
|8,4107
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6604
|9,7089
|% 0,36
|
|Frank
|7,7329
|7,7795
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8507
|1,8600
|% -0,02
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,90
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.665
|2.705
|-2,00
|
|Tam
|2.650
|2.717
|-4,47
|
|Yarım
|1.281
|1.314
|-2,17
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,24
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,25
|