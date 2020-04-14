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***JCRAV* *DEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

14.04.2020 12:15
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***JCRAV******DEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, "Deva Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları"‘nın konsolide yapısını ve "Mevcut/Planlanan Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları" ‘nı gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı sırasıyla ‘AA-(Trk)' ve ‘A-1+(Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları Japan Credit Rating Agency Ltd'in 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda ülke tavanı olan ‘BB+' olarak belirlenmiş olup, görünümler ise ‘Negatif' olarak teyit edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837738


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Yarım 1.201 1.232 8,50  
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Gümüş.Ons 15,56 15,59 0,17  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 0,04  
B. Petrol 31,55 31,55 -0,19  
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