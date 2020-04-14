***JCRAV* *DEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******DEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [DEVA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, "Deva Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları"‘nın konsolide yapısını ve "Mevcut/Planlanan Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları" ‘nı gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı sırasıyla ‘AA-(Trk)' ve ‘A-1+(Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları Japan Credit Rating Agency Ltd'in 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda ülke tavanı olan ‘BB+' olarak belirlenmiş olup, görünümler ise ‘Negatif' olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837738BIST