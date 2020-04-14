***JCRAV* *DEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.04.2020 12:15
***JCRAV******DEVA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DEVA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, "Deva Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları"‘nın konsolide yapısını ve "Mevcut/Planlanan Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları" ‘nı gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı sırasıyla ‘AA-(Trk)' ve ‘A-1+(Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları Japan Credit Rating Agency Ltd'in 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda ülke tavanı olan ‘BB+' olarak belirlenmiş olup, görünümler ise ‘Negatif' olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837738
BIST
15:0397.808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.409,75
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:036,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:037,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0650
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4481
En Düşük
7,3720
15:03376,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,06
|Açılış
|: 376,05
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.071.396
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|13.080.975
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.834.606
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,96
|28.636.536
|% -8,97
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|IHEVA
|2,35
|108.610.468
|% -8,56
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,77
|1.342.320.658
|% 5,69
|
|ASELS
|26,12
|1.019.572.878
|% 4,73
|
|PGSUS
|60,95
|541.297.329
|% 8,84
|
|GARAN
|8,53
|435.699.332
|% 0,83
|
|GSRAY
|2,64
|424.600.555
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|424.600.555
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,09
|147.432.971
|% 1,87
|
|IEYHO
|0,61
|77.835.606
|% 1,67
|
|THYAO
|10,77
|1.342.320.658
|% 5,69
|
|YKBNK
|2,04
|208.203.993
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5041
|8,5467
|% 0,78
|
|Frank
|7,0288
|7,0712
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|7,71
|
|Altın Gr.
|375
|376
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.461
|16,90
|
|Tam
|2.469
|2.532
|17,50
|
|Yarım
|1.201
|1.232
|8,50
|
|Çeyrek
|602
|616
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,59
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|31,55
|31,55
|-0,19
|