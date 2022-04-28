***JCRAV* *DGNMO*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.04.2022 14:46
***JCRAV******DGNMO*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DGNMO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024764
BIST
16:372.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,70
|Açılış
|: 2.433
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.405
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916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ARENA
|14,30
|23.067.612
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.489.833
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.679.042
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.773.789
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.168.621
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,82
|30.712.153
|% -8,90
|
|TKFEN
|19,69
|562.246.267
|% -6,15
|
|THYAO
|40,68
|3.117.562.701
|% 0,44
|
|GARAN
|14,98
|1.286.792.806
|% 0,00
|
|SISE
|18,01
|1.195.116.104
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,84
|1.058.158.778
|% -1,45
|
|TUPRS
|236,20
|955.036.835
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,62
|801.780.674
|% -1,13
|
|ODAS
|2,43
|449.158.707
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|210.664.783
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,84
|677.758.280
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,84
|1.058.158.778
|% -1,45
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8532
|14,8617
|% 0,49
|
|Euro
|15,6315
|15,6429
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,5748
|18,6680
|% 1,16
|
|Frank
|15,2274
|15,3191
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9474
|3,9672
|% 0,47
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|15,10
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,79
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.171
|99,00
|
|Tam
|6.050
|6.201
|98,64
|
|Yarım
|2.924
|3.000
|47,72
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|23,86
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,01
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|B. Petrol
|109
|109
|1,61
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