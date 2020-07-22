Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***JCRAV* *DOHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

22.07.2020 11:29
GÜNCEL HABERLER



***JCRAV******DOHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [DOHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde "Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş."‘nin konsolide yapısını ve "Muhtemel Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları" ‘nı gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA (Trk)/Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1+(Trk)/Stabil' olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise ‘BB+'/Negatif' olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları ekteki PDF dosyasında gösterilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861109


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:15118.628
Değişim :  0,50% |  586,38
Açılış :  118.816  
Önceki Kapanış :  118.042  
En Yüksek
119.372 En Düşük
117.536
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 733,80 48.105.328 % 10,00  
KLNMA 47,52 84.588.690 % 10,00  
PKENT 539,00 6.909.367 % 10,00  
YONGA 31,94 664.288 % 9,99  
QNBFL 101,60 4.428.053 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6614 8,7048 % 0,04  
Frank 7,3119 7,3559 % 0,47  
Riyal 1,8201 1,8292 % 0,41  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.859 16,86  
Altın Gr. 409 409 5,54  
Cumhuriyet 2.660 2.682 36,10  
Tam 2.740 2.752 37,00  
Yarım 1.330 1.346 18,10  
Çeyrek 667 674 9,00  
Gümüş.Ons 22,22 22,27 0,95  
Gümüş Gr. 4,88 4,89 0,22  
B. Petrol 43,80 43,80 -0,52  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru