***JCRAV* *DOHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.07.2020 11:29
***JCRAV******DOHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DOHOL]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde "Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş."‘nin konsolide yapısını ve "Muhtemel Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları" ‘nı gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA (Trk)/Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1+(Trk)/Stabil' olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise ‘BB+'/Negatif' olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları ekteki PDF dosyasında gösterilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861109
BIST
14:15118.628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 586,38
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
14:156,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
14:157,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0596
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
14:15409,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,35
|Açılış
|: 409,19
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|48.105.328
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|84.588.690
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.909.367
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.428.053
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.700.260
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|41,54
|93.892.571
|% -9,77
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|EKGYO
|2,38
|3.533.070.568
|% 5,31
|
|ASELS
|33,20
|1.044.895.801
|% 2,66
|
|GARAN
|7,98
|644.245.885
|% 0,50
|
|AFYON
|4,73
|447.658.910
|% 1,50
|
|PETKM
|4,30
|421.422.420
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,38
|3.533.070.568
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,10
|365.297.181
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,74
|203.022.257
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,77
|197.220.069
|% 1,14
|
|PETKM
|4,30
|421.422.420
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6614
|8,7048
|% 0,04
|
|Frank
|7,3119
|7,3559
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|16,86
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.682
|36,10
|
|Tam
|2.740
|2.752
|37,00
|
|Yarım
|1.330
|1.346
|18,10
|
|Çeyrek
|667
|674
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,27
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
|