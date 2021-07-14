***JCRAV* *DOHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.07.2021 08:45
***JCRAV******DOHOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DOHOL]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951004
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,5945
En Düşük
8,5656
18:0510,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2012
En Düşük
10,1495
18:05504,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 504,84
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
503,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|EDIP
|3,81
|71.002.891
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|207.820.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5754
|8,5781
|% -0,08
|
|Euro
|10,1678
|10,1772
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,8156
|11,8748
|% -0,43
|
|Frank
|9,3414
|9,3977
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2803
|2,2918
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|3,79
|
|Altın Gr.
|505
|505
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|73,60
|73,60
|-1,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
11:11
KONTR, SELVA, PKART değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PEKGY, YKBNK, TRKCM
-
11:01ISKPL
Yüzde 7.23 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 074 adet işlem
-
10:56
ISBIR, KRONT, KGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:56
TKURU, DENGE, SILVR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında