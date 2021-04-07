***JCRAV* *EKOFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.04.2021 14:02
***JCRAV******EKOFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [EKOFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eko Faktoring A.Ş. Kredi Derecelendirme İptali.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924177
BIST
14:061.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,56
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
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1.422
En Düşük
1.402
14:068,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0572
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:069,7371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0666
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
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9,7730
En Düşük
9,6365
14:06457,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 457,12
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|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:06
|MTRKS
|33,88
|119.325
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.857.567
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.556.193
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.194.033
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.521.695
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.171.637
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SANEL
|4,60
|288.837
|% -8,73
|
|EKGYO
|1,97
|802.095.311
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,36
|708.143.281
|% 2,86
|
|THYAO
|12,81
|557.765.992
|% 0,39
|
|GARAN
|6,71
|547.470.906
|% -1,18
|
|KRDMD
|7,39
|532.425.452
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,97
|802.095.311
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,15
|240.081.510
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,15
|101.230.959
|% 1,77
|
|GARAN
|6,71
|547.470.906
|% -1,18
|
|TSKB
|1,36
|109.682.448
|% -1,45
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1791
|8,1854
|% 0,70
|
|Euro
|9,7276
|9,7371
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,2682
|11,3248
|% 0,49
|
|Frank
|8,7671
|8,8200
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1753
|2,1862
|% 0,60
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-8,11
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|11,50
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|5,56
|
|Çeyrek
|730
|747
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|0,64
|