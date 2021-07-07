***JCRAV* *ENJSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.07.2021 10:00
***JCRAV******ENJSA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ENJSA]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerjisa Enerji A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947394
BIST
14:421.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,01
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
14:428,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0063
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:4210,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0542
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:42506,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,20
|Açılış
|: 506,97
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:40
|TUREX
|11,57
|11.202.016
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.536.758
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.414.203
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.466.968
|% -9,95
|
|SANEL
|4,61
|3.997.919
|% -8,71
|
|KATMR
|3,15
|65.192.513
|% -8,70
|
|UZERB
|37,00
|232.072
|% -6,89
|
|THYAO
|13,68
|436.388.853
|% -1,23
|
|GARAN
|8,65
|405.292.939
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,15
|331.712.475
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|301.994.142
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,04
|236.499.006
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,87
|155.046.328
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,26
|163.247.389
|% -0,88
|
|PETKM
|5,37
|301.994.142
|% 0,19
|
|TSKB
|1,28
|71.003.066
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,22
|62.405.695
|% -1,61
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6876
|8,6901
|% 0,06
|
|Euro
|10,2998
|10,3258
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,9261
|11,9859
|% -0,22
|
|Frank
|9,4404
|9,4972
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% 0,06
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,35
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|18,30
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|8,85
|
|Çeyrek
|809
|828
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,21
|