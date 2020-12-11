***JCRAV* *GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
11.12.2020 13:30
***JCRAV******GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GARAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/07/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/12/2020
Açıklama
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş,
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.'nin (Banka) SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (9.73)'den (9,77)'ye yükseltmiş, görünümü ise (Stabil) olarak belirlemiştir
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
96,7 97,6 98,58 98,07 97,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892791
BIST
16:531.361
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:53
|NIBAS
|82,50
|30.389.195
|% 10,00
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|LINK
|56,65
|84.517.998
|% 10,00
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|DITAS
|38,72
|4.802.016
|% 10,00
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|TMSN
|12,65
|204.982.709
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.214.230
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,25
|81.475.001
|% -7,13
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|GARAN
|9,53
|2.308.161.477
|% 0,32
|
|SISE
|7,16
|2.255.462.830
|% 0,00
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|PETKM
|4,83
|1.420.883.708
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,90
|1.329.997.198
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,13
|1.250.675.022
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|1.250.675.022
|% 2,62
|
|SISE
|7,16
|2.255.462.830
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|554.127.725
|% -2,73
|
|PETKM
|4,83
|1.420.883.708
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,00
|862.166.852
|% 2,04
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8622
|7,8690
|% -0,27
|
|Euro
|9,5273
|9,5381
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,3251
|10,3769
|% -1,32
|
|Frank
|8,8021
|8,8551
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0893
|2,0998
|% -0,41
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|-14,00
|
|Tam
|3.066
|3.144
|-8,95
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-4,33
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
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|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
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|B. Petrol
|50,07
|50,07
|-0,18
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