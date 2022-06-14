***JCRAV* *JANTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.06.2022 15:29
***JCRAV******JANTS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [JANTS]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037196
BIST
17:002.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,22
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.531
En Düşük
2.502
17:0017,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0277
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
17:0018,0436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
17:001.013,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.013,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TETMT
|243,40
|9.159.916
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.379.917
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.438.758
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|GLYHO
|3,55
|218.146.736
|% 9,91
|
|TSGYO
|4,45
|5.022.114
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.041.183
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,18
|4.131.254.018
|% 2,82
|
|EREGL
|30,08
|2.526.194.505
|% -1,12
|
|SASA
|44,96
|1.719.799.452
|% 0,90
|
|SISE
|21,80
|1.716.677.130
|% -0,64
|
|AKBNK
|8,69
|949.459.012
|% 3,08
|
|MARTI
|1,53
|360.659.941
|% 9,29
|
|TSKB
|2,10
|426.732.189
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,70
|715.463.724
|% 1,73
|
|ISCTR
|4,79
|629.670.462
|% -0,21
|
|DOHOL
|4,14
|530.014.525
|% 2,73
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2758
|17,2923
|% 0,16
|
|Euro
|18,0178
|18,0436
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8139
|20,9182
|% 0,76
|
|Frank
|17,2179
|17,3216
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5932
|4,6163
|% 0,09
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|13,82
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,68
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|35,00
|
|Tam
|6.724
|6.829
|41,00
|
|Yarım
|3.301
|3.340
|20,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|0,28
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,51
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:14ARENA
Yüzde 4.06 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 154 adet işlem
-
17:13KRTEK
Yüzde 6.09 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 872 adet işlem
-
17:12RAYSG
Yüzde 8.67 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 474, 241 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 27, 725.00 milyon TL de
-
17:10TAVHL
Yüzde 4.07 oranında artışla 50.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 130, 690 adet işlem