***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2020 15:08
***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 661903-FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
Bağımsız Denetim Firması:
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
SPK - Kredi Derecelendirme 15.06.2007
SPK - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 29.04.2010
Hazine Müsteşarlığı - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, reasürör şirketlerin derecelendirmesi 05.10.2010
BDDK - Kredi Derecelendirme 25.04.2013
BDDK - Kredi Derecelendirme - Yetki Genişletmesi 13.05.2016
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Borsa İstanbul A.Ş. 185000 TRY 18,5
Japan Credit Rating Agency, Ltd. 149500 TRY 14,95
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 59999 TRY 6
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 59999 TRY 6
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği 59999 TRY 6
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 28559 TRY 2,86
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) 28559 TRY 2,86
Akbank T.A.Ş. 28559 TRY 2,86
QNB Finansbank A.Ş. 28559 TRY 2,86
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Türkiye İş Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86
TOPLAM 1000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ERİŞAH ARICAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen
ÖMER DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
AYDIN GÜNDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BİLAL SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
TAKEFUMI EMORI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823288
BIST