***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 661903-FİNANSAL DANIŞMANLIK FAALİYETLERİBağımsız Denetim Firması:GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Yetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıSPK - Kredi Derecelendirme 15.06.2007SPK - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 29.04.2010Hazine Müsteşarlığı - Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, reasürör şirketlerin derecelendirmesi 05.10.2010BDDK - Kredi Derecelendirme 25.04.2013BDDK - Kredi Derecelendirme - Yetki Genişletmesi 13.05.2016Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Borsa İstanbul A.Ş. 185000 TRY 18,5Japan Credit Rating Agency, Ltd. 149500 TRY 14,95Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 59999 TRY 6Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 59999 TRY 6Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği 59999 TRY 6Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Türkiye Halk Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 28559 TRY 2,86Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) 28559 TRY 2,86Akbank T.A.Ş. 28559 TRY 2,86QNB Finansbank A.Ş. 28559 TRY 2,86Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Türkiye İş Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 28559 TRY 2,86TOPLAM 1000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ERİŞAH ARICAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı AkademisyenÖMER DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey YöneticiAYDIN GÜNDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiBİLAL SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiMEHMET TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiTAKEFUMI EMORI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823288BIST