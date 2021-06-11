***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.06.2021 11:14
***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ATİLLA BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sigortacı
FEYZULLAH YETGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen
CEM DEMİROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen
YALÇIN MADENCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
METİN RECEP ZAFER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AYDIN GÜNDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
TAKEFUMI EMORI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941936
BIST
11:111.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:118,3339
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0940
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:1110,1522
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1254
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:11507,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -7,13
|Açılış
|: 507,35
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:11
|OYYAT
|22,54
|145.391.609
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LUKSK
|54,50
|9.351.326
|% 9,31
|
|LINK
|34,68
|12.344.919
|% 6,97
|
|EUKYO
|5,74
|933.445
|% 6,10
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|15.734.515
|% -9,97
|
|SKTAS
|4,42
|10.423.207
|% -8,87
|
|TKURU
|162,10
|2.424.309
|% -7,48
|
|ATATP
|29,84
|38.221.293
|% -5,63
|
|GARAN
|8,53
|483.832.465
|% 0,59
|
|THYAO
|14,49
|325.215.072
|% 0,42
|
|ASELS
|15,90
|303.423.032
|% 1,27
|
|FENER
|36,74
|282.762.779
|% 0,55
|
|TUPRS
|105,10
|256.642.732
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,16
|211.938.332
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|197.833.772
|% 0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|137.174.046
|% 0,62
|
|GARAN
|8,53
|483.832.465
|% 0,59
|
|BOBET
|5,06
|208.764.186
|% 3,90
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3292
|8,3339
|% -1,12
|
|Euro
|10,1443
|10,1522
|% -1,22
|
|Sterlin
|11,7288
|11,7876
|% -1,54
|
|Frank
|9,2443
|9,3000
|% -1,48
|
|Riyal
|2,2079
|2,2189
|% -1,46
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-8,44
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|0,14
|