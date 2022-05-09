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***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.05.2022 15:22
***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Borsa İstanbul A.Ş. 5550000 TRY 18,5
Japan Credit Rating Agency, Ltd. 4485000 TRY 14,95
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 1799970 TRY 6
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 1799970 TRY 6
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği 1799970 TRY 6
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 856770 TRY 2,86
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) 856770 TRY 2,86
Akbank T.A.Ş. 856770 TRY 2,86
QNB Finansbank A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye İş Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
TOPLAM 30000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027760


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNLSN 13,99 84.324.999 % 9,98  
PKENT 229,40 71.317.220 % 9,97  
UFUK 45,88 3.281.190 % 9,97  
ACSEL 46,80 14.969.442 % 9,96  
IMASM 24,12 17.431.645 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,2249 15,2576 % 1,14  
Euro 16,0711 16,0963 % 0,97  
Sterlin 18,6686 18,7623 % 0,67  
Frank 15,2133 15,3049 % 0,63  
Riyal 4,0448 4,0651 % 0,88  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 -10,99  
Altın Gr. 904 904 4,78  
Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,52 21,55 -0,27  
Gümüş Gr. 10,59 10,60 0,02  
B. Petrol 102 102 -3,72  
Seans Raporu 18:05
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