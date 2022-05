***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Borsa İstanbul A.Ş. 5550000 TRY 18,5Japan Credit Rating Agency, Ltd. 4485000 TRY 14,95Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 1799970 TRY 6Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 1799970 TRY 6Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği 1799970 TRY 6Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Türkiye Halk Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 856770 TRY 2,86Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) 856770 TRY 2,86Akbank T.A.Ş. 856770 TRY 2,86QNB Finansbank A.Ş. 856770 TRY 2,86Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Türkiye İş Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86TOPLAM 30000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027760BIST