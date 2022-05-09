***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.05.2022 15:22
***JCRAV*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Borsa İstanbul A.Ş. 5550000 TRY 18,5
Japan Credit Rating Agency, Ltd. 4485000 TRY 14,95
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 1799970 TRY 6
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 1799970 TRY 6
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği 1799970 TRY 6
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 856770 TRY 2,86
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) 856770 TRY 2,86
Akbank T.A.Ş. 856770 TRY 2,86
QNB Finansbank A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye İş Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 856770 TRY 2,86
TOPLAM 30000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027760
BIST