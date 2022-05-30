***JCRAV* *KORDS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.05.2022 15:28
***JCRAV******KORDS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [KORDS]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033335
BIST
17:002.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 16,13
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:0016,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0226
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:0017,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0852
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:00974,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,40
|Açılış
|: 974,04
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler16:58
|MRGYO
|1,54
|22.527.589
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.337.538
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|44.151.517
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.000.493
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.606.692
|% 9,93
|
|KZBGY
|69,75
|30.427.726
|% -9,94
|
|AKFGY
|2,23
|276.699.034
|% -9,72
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|26.658.316
|% -8,06
|
|THYAO
|49,12
|5.968.410.349
|% -0,81
|
|TUPRS
|273,70
|2.476.262.143
|% 5,68
|
|SISE
|20,82
|1.876.615.518
|% 0,81
|
|GARAN
|14,61
|1.703.829.177
|% 1,67
|
|SAHOL
|21,26
|1.642.924.045
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,79
|1.248.785.392
|% 3,72
|
|DOHOL
|4,00
|1.084.547.324
|% 1,27
|
|TSKB
|2,23
|553.359.464
|% 5,69
|
|YKBNK
|4,62
|1.117.480.298
|% 1,54
|
|KARSN
|7,13
|1.557.626.184
|% -1,93
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3819
|16,3954
|% 0,09
|
|Euro
|17,5364
|17,5588
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,5708
|20,6740
|% -0,45
|
|Frank
|17,0091
|17,1115
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3554
|4,3772
|% 0,05
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-2,91
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|1,00
|
|Tam
|6.471
|6.634
|6,47
|
|Yarım
|3.128
|3.209
|3,14
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,52
|