***JCRAV* *KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.05.2020 16:59
***JCRAV******KRDMA******KRDMB******KRDMD*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [KRDMA, KRDMB, KRDMD]
İlgili Fonlar []
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
periyodik gözden geçirme sürecinde "Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İştirakleri" ‘nin konsolide yapısını ve "Muhtemel Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları" ‘nı gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A+(Trk) /Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘A-1 (Trk) olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB+'/Negatif' olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846295
BIST
17:37102.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 240,75
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:376,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:377,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:37376,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -5,19
|Açılış
|: 376,51
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,03
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.016.042
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|23.892.082
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|25.693.782
|% 9,98
|
|AYCES
|31,08
|1.336.403
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.653.408
|% 9,96
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.727.793
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|GLRYH
|16,08
|46.804.440
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,05
|4.859.729
|% -9,97
|
|GARAN
|7,59
|869.636.424
|% -1,56
|
|ASELS
|29,52
|863.816.578
|% -0,27
|
|THYAO
|11,07
|837.726.120
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,30
|573.784.410
|% -0,30
|
|AVOD
|3,15
|400.600.100
|% 5,70
|
|EKGYO
|1,37
|298.832.208
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,30
|573.784.410
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,19
|176.492.323
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|346.856.061
|% 0,82
|
|AVOD
|3,15
|400.600.100
|% 5,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2966
|8,3382
|% 0,12
|
|Frank
|6,9859
|7,0279
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-26,80
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.478
|-25,00
|
|Tam
|2.515
|2.542
|-25,60
|
|Yarım
|1.227
|1.243
|-12,50
|
|Çeyrek
|614
|622
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,80
|36,80
|1,05
|