***JCRAV* *ODAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.07.2020 12:00
***JCRAV******ODAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ODAS]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun "BBB (Trk)" seviyesinden yatırım yapılabilir seviyede kalınarak "BBB- (Trk)" olarak revize edilmiştir. Nota ilişkin görünüm ise ‘Stabil' olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864168
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:358,2099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:35438,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,27
|Açılış
|: 438,33
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0477
|9,0930
|% -0,01
|
|Frank
|7,6060
|7,6518
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-16,86
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.933
|-6,10
|
|Tam
|2.973
|3.019
|-10,70
|
|Yarım
|1.443
|1.471
|-3,00
|
|Çeyrek
|724
|738
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,54
|