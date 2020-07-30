***JCRAV* *ODAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******ODAS*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ODAS]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun "BBB (Trk)" seviyesinden yatırım yapılabilir seviyede kalınarak "BBB- (Trk)" olarak revize edilmiştir. Nota ilişkin görünüm ise ‘Stabil' olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864168BIST