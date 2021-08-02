***JCRAV* *SASA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.08.2021 10:15
***JCRAV******SASA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SASA]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SASA Polyester Sanayi A.Ş JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954056
BIST
13:151.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:158,3205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0274
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:159,9033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0198
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:15484,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,01
|Açılış
|: 484,72
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:15
|IDGYO
|3,63
|11.574.564
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.604.542
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|118.404
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.960.328
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.936.794
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|24.322.358
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|163.770.658
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,28
|114.206.810
|% -8,51
|
|BAYRK
|9,27
|26.950.254
|% -7,39
|
|GARAN
|8,72
|819.537.731
|% 1,99
|
|EREGL
|19,98
|539.911.270
|% 1,42
|
|SISE
|7,78
|491.749.842
|% 0,78
|
|THYAO
|12,76
|352.359.744
|% -0,85
|
|ASELS
|16,01
|351.117.824
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,45
|300.812.305
|% 1,24
|
|GARAN
|8,72
|819.537.731
|% 1,99
|
|PEKGY
|1,00
|79.215.077
|% 3,09
|
|KARSN
|4,13
|314.217.284
|% 0,24
|
|SISE
|7,78
|491.749.842
|% 0,78
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3181
|8,3205
|% -0,33
|
|Euro
|9,8988
|9,9033
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,5489
|11,6068
|% -0,08
|
|Frank
|9,1738
|9,2291
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2128
|2,2239
|% -0,29
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,36
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|-13,00
|
|Tam
|3.196
|3.277
|-14,95
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-7,23
|
|Çeyrek
|775
|792
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|0,61
|