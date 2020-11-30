***JCRAV* *SKBNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******SKBNK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [SKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCeçirerek, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-3 (Trk) olarak aşağı yönlü revize etti, Uzun Vadeli Ulusal Notuna ilişkin görünümünü ‘Stabil' olarak belirledi ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘B-' olarak aşağı yönlü revize etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890524BIST