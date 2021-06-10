***JCRAV* *SMRFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.06.2021 12:00
***JCRAV******SMRFA*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [SMRFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941661
BIST
14:421.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:428,3932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:4210,1891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0885
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:42509,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,71
|Açılış
|: 509,76
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:42
|OYYAT
|22,54
|149.154.188
|% 9,95
|
|EUKYO
|5,84
|2.473.848
|% 7,95
|
|MZHLD
|51,50
|4.674.172
|% 7,07
|
|BMSCH
|5,92
|100.685.642
|% 7,05
|
|KAPLM
|20,70
|5.416.782
|% 6,70
|
|YESIL
|3,16
|17.587.299
|% -9,97
|
|TKURU
|159,00
|4.342.104
|% -9,25
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|ATATP
|29,38
|63.694.606
|% -7,08
|
|YAPRK
|34,10
|5.058.439
|% -6,42
|
|THYAO
|14,56
|792.765.154
|% 0,90
|
|GARAN
|8,52
|691.566.401
|% 0,47
|
|ASELS
|15,81
|453.759.017
|% 0,70
|
|FENER
|37,26
|426.799.252
|% 1,97
|
|TUPRS
|104,50
|398.365.647
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,15
|335.319.838
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|222.251.782
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,29
|277.910.171
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|691.566.401
|% 0,47
|
|BOBET
|5,10
|325.175.356
|% 4,72
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3897
|8,3932
|% -0,41
|
|Euro
|10,1818
|10,1891
|% -0,86
|
|Sterlin
|11,8448
|11,9042
|% -0,57
|
|Frank
|9,3190
|9,3751
|% -0,68
|
|Riyal
|2,2307
|2,2419
|% -0,44
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-8,69
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.441
|-33,65
|
|Yarım
|1.621
|1.664
|-16,27
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,07
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,28
|