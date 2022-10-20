***JCRAV* *SUNTK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.10.2022 14:34
***JCRAV******SUNTK*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073068
BIST
17:293.945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 44,64
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.948
En Düşük
3.888
17:2918,5992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0076
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:2918,2323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:29979,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,47
|Açılış
|: 979,75
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:27
|NTHOL
|12,98
|208.212.251
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.428.846
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|40.920.676
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|560.416.327
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.692.424
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,82
|84.873.271
|% -4,96
|
|NTGAZ
|28,88
|106.622.383
|% -4,56
|
|ULUFA
|4,39
|24.581.973
|% -3,52
|
|HKTM
|70,30
|52.535.514
|% -3,43
|
|THYAO
|98,35
|4.986.840.301
|% -0,71
|
|EKGYO
|4,67
|2.861.071.850
|% 3,78
|
|SISE
|31,78
|2.826.260.763
|% 1,34
|
|TUPRS
|374,40
|2.510.317.002
|% 1,68
|
|SASA
|92,70
|2.440.922.069
|% 8,74
|
|EKGYO
|4,67
|2.861.071.850
|% 3,78
|
|TSKB
|2,94
|1.040.332.695
|% 5,00
|
|SKBNK
|1,99
|646.034.868
|% 4,19
|
|YKBNK
|9,62
|2.307.757.759
|% -0,72
|
|VAKBN
|9,03
|1.660.982.535
|% 2,27
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5914
|18,5984
|% -0,05
|
|Euro
|18,2157
|18,2326
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,7152
|20,8191
|% -0,55
|
|Frank
|18,3893
|18,5000
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9327
|4,9574
|% 0,04
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|10,80
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,21
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.641
|6.754
|45,00
|
|Yarım
|3.236
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,03
|
|B. Petrol
|92,96
|92,96
|0,58
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42IPEKE
Yüzde 7.51 oranında artışla 26.62 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 350, 245 adet işlem
-
17:41DENGE
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 512, 959 adet işlem
-
17:40PRDGS
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 365, 524 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, EKGYO, AKSEN
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 69 artarak (% 0.77 ) 3, 478