***JCRAV* *TEZOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.10.2022 15:01
***JCRAV******TEZOL*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TEZOL]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074304
BIST
17:203.931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -45,67
|Açılış
|: 3.978
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|Önceki Kapanış
|: 3.976
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3.990
En Düşük
3.906
17:2018,6110
En Yüksek
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|: 0,02%
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|Açılış
|: 18,6250
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|Önceki Kapanış
|: 18,6350
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18,6540
En Düşük
18,5577
17:2018,6971
En Yüksek
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En Düşük
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17:20995,49
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 995,42
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1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:18
|FONET
|13,75
|138.708.169
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.990.337
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.087.990
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.681.109
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|OZRDN
|14,94
|58.313.044
|% -5,14
|
|THYAO
|98,90
|7.901.213.486
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,28
|3.043.443.874
|% -3,17
|
|PETKM
|13,47
|2.483.326.453
|% 0,75
|
|TUPRS
|374,90
|2.360.158.750
|% 1,90
|
|SISE
|33,40
|2.340.202.104
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,48
|1.478.670.412
|% -1,97
|
|TSKB
|3,12
|1.002.599.356
|% 0,97
|
|SKBNK
|2,10
|433.993.229
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,28
|3.043.443.874
|% -3,17
|
|PETKM
|13,47
|2.483.326.453
|% 0,75
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6018
|18,6089
|% 0,01
|
|Euro
|18,6920
|18,7102
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,5678
|21,6760
|% 0,02
|
|Frank
|18,7631
|18,8762
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,10
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.675
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,02
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|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,79
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