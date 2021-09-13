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***JCRAV* *TGB* *GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

13.09.2021 14:02



***JCRAV******TGB******GARAN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [GARAN, TGB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler İhracı  JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963394


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CRFSA 46,70 9.675.214 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.893.243 % 9,98  
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Cumhuriyet 3.227 3.276 -1,00  
Tam 3.213 3.294 -1,62  
Yarım 1.553 1.593 -0,78  
Çeyrek 779 797 -0,39  
Gümüş.Ons 23,82 23,86 0,10  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,04  
B. Petrol 73,37 73,37 -0,14  
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