***JCRAV* *TIRE*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.05.2022 15:36
***JCRAV******TIRE*** JCR AV []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mondi Tire Kutsan Kagiığıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033561
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0341
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,5620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0597
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5002
18:05972,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,83
|Açılış
|: 972,23
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|83.393.817
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.848.071
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|445.984.614
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|257.886.104
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.500.589
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.234.452
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.512.372
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.211
|% -6,72
|
|THYAO
|49,56
|3.854.608.387
|% -0,68
|
|SASA
|37,78
|2.065.915.145
|% 3,56
|
|GARAN
|15,05
|1.926.846.424
|% 3,44
|
|KRDMD
|15,10
|1.900.336.191
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.747.206.833
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.112.754.165
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.432.949.390
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.163.621.997
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.447.959.859
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.593.987.904
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3926
|16,4164
|% 0,13
|
|Euro
|17,5100
|17,5602
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,4285
|20,5309
|% -0,90
|
|Frank
|16,9413
|17,0434
|% -0,51
|
|Riyal
|4,3610
|4,3829
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,94
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,99
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,13
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL