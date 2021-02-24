***JCRAV* *TMSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.02.2021 14:30
***JCRAV******TMSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"[Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş]" JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntıları ekteki PDF Dosyasındadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912146
BIST
15:451.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,68
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
15:457,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0556
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
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7,1834
En Düşük
7,0712
15:458,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0717
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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8,7367
En Düşük
8,5921
15:45416,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,57
|Açılış
|: 416,10
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler15:43
|AGYO
|4,29
|24.107.826
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.982.734
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|1.172.476
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.973.770
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|79.088.738
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,09
|76.669.729
|% -9,91
|
|MEGAP
|8,09
|76.669.729
|% -9,91
|
|THYAO
|12,98
|1.676.447.537
|% -0,31
|
|KOZAL
|137,00
|1.610.207.086
|% 2,70
|
|SASA
|39,66
|1.589.469.501
|% 9,20
|
|PETKM
|5,17
|1.146.014.001
|% -4,79
|
|PGSUS
|84,85
|1.136.443.338
|% 0,83
|
|IHLAS
|0,90
|294.199.508
|% -9,09
|
|EKGYO
|2,35
|741.439.426
|% 0,43
|
|ODAS
|4,10
|908.736.461
|% 3,02
|
|TSKB
|1,81
|396.896.970
|% 0,56
|
|PETKM
|5,17
|1.146.014.001
|% -4,79
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1568
|7,1599
|% 0,77
|
|Euro
|8,7022
|8,7078
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,0981
|10,1488
|% 0,99
|
|Frank
|7,8609
|7,9083
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9037
|1,9132
|% 0,76
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,70
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|46,00
|
|Tam
|2.758
|2.830
|43,54
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|21,06
|
|Çeyrek
|669
|685
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|65,29
|65,29
|0,81
|