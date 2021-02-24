Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***JCRAV* *TMSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

24.02.2021 14:30



***JCRAV******TMSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [TMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"[Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş]" JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntıları ekteki PDF Dosyasındadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912146


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:451.513
Değişim :  -0,31% |  -4,68
Açılış :  1.507  
Önceki Kapanış :  1.518  
En Yüksek
1.523 En Düşük
1.496
BIST En Aktif Hisseler15:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 4,29 24.107.826 % 10,00  
PKENT 1.760,00 4.982.734 % 10,00  
DOBUR 20,24 1.172.476 % 10,00  
CASA 195,80 1.370.796 % 10,00  
POLTK 371,20 6.973.770 % 9,99  
daha fazla
15:43 Alış Satış %  
Dolar 7,1568 7,1599 % 0,77  
Euro 8,7022 8,7078 % 0,82  
Sterlin 10,0981 10,1488 % 0,99  
Frank 7,8609 7,9083 % 0,53  
Riyal 1,9037 1,9132 % 0,76  
daha fazla
15:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 2,70  
Altın Gr. 417 417 4,13  
Cumhuriyet 2.776 2.818 46,00  
Tam 2.758 2.830 43,54  
Yarım 1.333 1.369 21,06  
Çeyrek 669 685 10,53  
Gümüş.Ons 27,78 27,81 0,13  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,07  
B. Petrol 65,29 65,29 0,81  
Seans Raporu 15:43
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru