***JCRAV* *TMSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******TMSN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [TMSN]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"[Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş]" JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.Ayrıntıları ekteki PDF Dosyasındadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912146BIST