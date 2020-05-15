***JCRAV* *TVB* *VAKBN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.05.2020 16:07
***JCRAV******TVB******VAKBN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [VAKBN, TVB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"T. Vakıflar Bankası T.A.O."'nun yapılandırılmış finansman kapsamında ihraç etmiş olduğu İTMK (İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler) serisinin ratingi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirilmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerel para notu ise (BBB-) olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845391
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0174
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0505
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,75
|Açılış
|: 383,22
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3605
|8,4024
|% 0,36
|
|Frank
|7,0548
|7,0973
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8264
|1,8356
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-10,81
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.504
|-14,90
|
|Tam
|2.531
|2.569
|-15,30
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,50
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,07
|
|B. Petrol
|35,32
|35,32
|2,82
|
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