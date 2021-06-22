***JCRAV* *TVB* *VAKBN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.06.2021 11:00
***JCRAV******TVB******VAKBN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TVB, VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943506
BIST
14:361.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.404
14:368,6458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
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8,6768
En Düşük
8,5973
14:3610,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 10,3050
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|Önceki Kapanış
|: 10,3250
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10,3534
En Düşük
10,2595
14:36495,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 495,32
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.859.411
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.553.459
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.810.480
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.619.593
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,82
|35.914.935
|% -6,13
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,56
|703.068.713
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,11
|646.682.698
|% -1,86
|
|GARAN
|8,24
|606.350.777
|% -0,96
|
|HALKB
|5,29
|564.134.395
|% 0,38
|
|KOZAL
|122,20
|467.535.180
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,11
|646.682.698
|% -1,86
|
|HALKB
|5,29
|564.134.395
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,19
|203.162.869
|% -0,45
|
|GARAN
|8,24
|606.350.777
|% -0,96
|
|VAKBN
|3,64
|175.637.500
|% -0,27
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6435
|8,6458
|% -0,05
|
|Euro
|10,3288
|10,3369
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0275
|12,0878
|% -0,01
|
|Frank
|9,3782
|9,4346
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2964
|2,3079
|% -0,14
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,20
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-14,40
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-6,97
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,02
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,60
|