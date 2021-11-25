***JCRAV* *ULUUN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.11.2021 11:00
***JCRAV******ULUUN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ULUUN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979573
BIST
11:221.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -26,20
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:2212,0222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0224
|Açılış
|: 11,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:2213,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0979
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:22698,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 7,79
|Açılış
|: 698,09
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:22
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|111.165.150
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.485.930
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,08
|19.853.915
|% -8,53
|
|KZBGY
|28,22
|40.409.348
|% -7,17
|
|TAVHL
|27,46
|162.125.776
|% -6,92
|
|PGSUS
|91,15
|168.932.372
|% -6,89
|
|THYAO
|17,55
|857.818.966
|% -6,55
|
|THYAO
|17,55
|857.818.966
|% -6,55
|
|GARAN
|11,59
|451.143.499
|% -1,28
|
|YKBNK
|3,29
|401.210.588
|% -1,20
|
|KRDMD
|8,75
|389.037.038
|% -1,46
|
|SISE
|11,90
|340.735.334
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,29
|401.210.588
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,17
|162.674.726
|% -1,81
|
|HALKB
|5,22
|281.155.614
|% -0,57
|
|MOBTL
|1,68
|86.392.291
|% 0,60
|
|THYAO
|17,55
|857.818.966
|% -6,55
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9967
|12,0222
|% 0,19
|
|Euro
|13,5285
|13,5653
|% 0,73
|
|Sterlin
|15,9423
|16,0222
|% 0,02
|
|Frank
|12,9138
|12,9916
|% 1,13
|
|Riyal
|3,1983
|3,2143
|% 0,29
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|19,35
|
|Altın Gr.
|699
|699
|9,05
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|0,05
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|-3,85
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:34BAGFS
Yüzde -64.91 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 298 adet işlem
-
11:33SAFKR
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 916, 011 adet işlem
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, SISE, BIMAS
-
11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 51 kaybederek (% -1.45 ) 1, 593
-
11:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YONGA, DOBUR, YEOTK, PRKAB, OZBAL, RALYH, TRILC, ESCOM, DURDO