***JCRAV* *VAKFN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***JCRAV******VAKFN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [VAKFN]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik gözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-1 (Trk)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ‘BB' olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841099BIST