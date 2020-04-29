***JCRAV* *VAKFN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.04.2020 14:28
***JCRAV******VAKFN*** JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik gözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-1 (Trk)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise ‘BB' olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841099
BIST
15:45101.269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 561,68
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.406
En Düşük
100.579
15:456,9852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
15:457,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
15:45382,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,13
|Açılış
|: 382,79
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,15
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|18,04
|138.162.443
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.086.652
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.797.783
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.259.410
|% 10,00
|
|AYCES
|25,30
|1.128.368
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|DENGE
|1,30
|731.676
|% -7,14
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|LKMNH
|7,26
|76.646.321
|% -6,20
|
|MGROS
|30,58
|1.012.332.565
|% 5,45
|
|SOKM
|11,75
|483.098.517
|% -2,89
|
|THYAO
|10,54
|368.901.253
|% -1,03
|
|MPARK
|15,33
|345.222.617
|% -5,95
|
|GARAN
|8,36
|344.363.615
|% 0,60
|
|ODAS
|1,78
|248.000.415
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,11
|140.844.006
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|123.678.993
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.797.783
|% 10,00
|
|PETKM
|3,53
|283.568.025
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6403
|8,6836
|% -0,16
|
|Frank
|7,1349
|7,1779
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8511
|1,8603
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-2,73
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,10
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-6,20
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-3,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,82
|23,82
|1,08
|
Seans Raporu
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15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 430, 62 artarak (% 0.36 ) 118, 613
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15:55XU100
Endeks 101, 277 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 8, 483.00 milyon TL de
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15:54AYCES
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 729 adet işlem
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15:53EUYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 648, 251 adet işlem
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15:52AVOD
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 113, 189 adet işlem