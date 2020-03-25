KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.03.2020 07:20
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831887
BIST
11:4190.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.235,62
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
89.922
11:416,3876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0346
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
11:416,9236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
11:41330,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -5,96
|Açılış
|: 330,02
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.086.339
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|38.130.876
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|683.874
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|708.581
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|44.196
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|QNBFL
|151,00
|1.526.951
|% -5,09
|
|BRKSN
|2,35
|1.120.528
|% -4,86
|
|MRDIN
|5,14
|5.780.746
|% -3,93
|
|PETUN
|9,50
|1.847.491
|% -3,55
|
|THYAO
|8,74
|470.148.952
|% 5,43
|
|ASELS
|23,56
|417.921.404
|% 3,15
|
|GARAN
|7,80
|397.320.618
|% 2,90
|
|ISFIN
|2,99
|149.026.665
|% 1,01
|
|YKBNK
|1,94
|143.503.142
|% 2,11
|
|ODAS
|1,30
|101.017.867
|% 2,36
|
|YKBNK
|1,94
|143.503.142
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,17
|70.919.831
|% 1,74
|
|THYAO
|8,74
|470.148.952
|% 5,43
|
|KRDMD
|1,98
|102.067.700
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5695
|7,6075
|% 0,65
|
|Frank
|6,4921
|6,5312
|% -0,26
|
|Riyal
|1,6978
|1,7064
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.606
|-16,28
|
|Altın Gr.
|330
|330
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,28
|14,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,32
|27,32
|0,17
|
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