KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
31.07.2020 19:46
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864339
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0023
En Düşük
6,9587
12:358,2402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3109
En Düşük
8,2024
12:35442,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,33
|Açılış
|: 442,92
|
|Önceki Kapanış
|: 439,59
|
445,24
En Düşük
438,58
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1238
|9,1696
|% 0,00
|
|Frank
|7,6105
|7,6564
|% -0,60
|
|Riyal
|1,8558
|1,8651
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|14,82
|
|Altın Gr.
|443
|443
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.961
|11,50
|
|Tam
|2.995
|3.047
|11,90
|
|Yarım
|1.454
|1.485
|5,80
|
|Çeyrek
|729
|745
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|0,13
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
QNBFL, ULUUN, PEKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EPLAS, NIBAS, KARTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
EGCEY, GLRYH, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
EPLAS, KENT, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
MEGAP, VKGYO, BMELK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında