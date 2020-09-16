KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.09.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875201
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
0
En Düşük
0
18:057,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4988
En Düşük
7,4788
18:058,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8930
En Düşük
8,8600
18:05472,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 472,12
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
472,62
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|4,55
|28.005.066
|% 1.328,60
|
|KUYAS
|3,37
|152.070.141
|% 61,53
|
|ALBRK
|1,52
|145.752.128
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,89
|235.676.073
|% 0,00
|
|DOKTA
|31,96
|28.358.754
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,52
|145.752.128
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,89
|235.676.073
|% 0,00
|
|DOKTA
|31,96
|28.358.754
|% 0,00
|
|DNISI
|7,46
|24.757.041
|% 0,00
|
|DOGUB
|3,75
|14.489.841
|% 0,00
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% 0,00
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 0,00
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% 0,00
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% 0,00
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4937
|7,4988
|% 0,12
|
|Euro
|8,8819
|8,8880
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,6360
|9,6843
|% 0,08
|
|Frank
|8,2227
|8,2723
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,53
|
|Altın Gr.
|472
|472
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,74
|