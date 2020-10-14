KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.10.2020 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881365
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9424
En Düşük
7,9010
18:059,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0178
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3342
En Düşük
9,2816
18:05483,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,74
|Açılış
|: 483,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
483,99
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9281
|7,9311
|% 0,15
|
|Euro
|9,3128
|9,3237
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2166
|10,2678
|% 0,04
|
|Frank
|8,6323
|8,6843
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1079
|2,1185
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|4,02
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,01
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|-0,14
|