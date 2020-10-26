KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
26.10.2020 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883494
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
0
En Düşük
0
18:058,0013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9610
|
8,0078
En Düşük
7,9313
18:059,4843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0351
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3950
|
9,4851
En Düşük
9,4241
18:05487,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 487,27
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
488,15
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DZGYO
|3,69
|57.044.211
|% 0,00
|
|MAKTK
|3,34
|303.148.491
|% 0,00
|
|ULUUN
|13,38
|540.684.493
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,21
|3.037.521
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,08
|125.832.634
|% 0,00
|
|OSMEN
|21,08
|590.889
|% -6,06
|
|ULUUN
|13,38
|540.684.493
|% 0,00
|
|DZGYO
|3,69
|57.044.211
|% 0,00
|
|MAKTK
|3,34
|303.148.491
|% 0,00
|
|ESEN
|18,32
|186.859.135
|% 0,00
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% 0,00
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% 0,00
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9969
|8,0013
|% 0,43
|
|Euro
|9,4655
|9,4843
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,3692
|10,4212
|% 0,07
|
|Frank
|8,7888
|8,8418
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1229
|2,1335
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-5,04
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.257
|-13,00
|
|Tam
|3.211
|3.290
|26,05
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|12,60
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,09
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS