KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.01.2021 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902939
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
0
En Düşük
0
18:057,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0476
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5148
En Düşük
7,4427
18:059,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0615
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0818
En Düşük
8,9816
18:05442,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,94
|Açılış
|: 442,75
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
443,28
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEGYO
|2,19
|22.856.813
|% 22,79
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 0,00
|
|KFEIN
|20,20
|35.704.669
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,40
|125.548.989
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 0,00
|
|KFEIN
|20,20
|35.704.669
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,40
|125.548.989
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,61
|1.466.552.690
|% 0,00
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 0,00
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 0,00
|
|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% 0,00
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% 0,00
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4976
|7,5062
|% 0,64
|
|Euro
|9,0587
|9,0733
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1176
|10,1683
|% 0,16
|
|Frank
|8,3578
|8,4081
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9884
|1,9983
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|13,25
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,93
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-0,27
|