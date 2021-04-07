KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.04.2021 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924083
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0181
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,1173
18:059,6920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0215
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,7075
En Düşük
9,6365
18:05455,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,50
|Açılış
|: 455,53
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
457,42
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1416
|8,1463
|% 0,22
|
|Euro
|9,6644
|9,6920
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,2456
|11,3020
|% 0,29
|
|Frank
|8,7252
|8,7778
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1677
|2,1786
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-4,24
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, EREGL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL