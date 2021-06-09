KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
09.06.2021 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941315
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
0
En Düşük
0
18:058,6024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5944
18:0510,4854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4746
18:05523,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 523,50
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
523,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6005
|8,6024
|% -0,03
|
|Euro
|10,4781
|10,4854
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,1705
|12,2315
|% 0,22
|
|Frank
|9,5643
|9,6219
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2887
|2,3001
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-1,92
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,64
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:02SEKUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 22.32 lira fiyatla işlem gören hissede 676, 319 adet işlem
-
10:01ISGSY
Yüzde 9.92 oranında artışla 10.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 994, 255 adet işlem
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TTKOM, KRDMD
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 54 artarak (% 0.12 ) 1, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, ATATP, BTCIM, YESIL, SEKUR, SAYAS, BMSCH, TUCLK